(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Forse è più popolare dire altro e illudere gli operatori turistici che potremo avere l'ennesima proroga a tempo infinito; ma preferisco parlare il linguaggio della verità rispetto a quello della propaganda. Sulle concessioni demanialilesono". Lo scrive su Marco Di, deputato di Italia Viva, su Fb. "L'ho detto stamattina a Rimini intervenendo all'incontro con gli operatori del settore organizzato da Confartigianato. È doveroso tutelare chi ha investito e pianificato la propria attività sulla base di norme (illusorie) che sono arrivate a dare come orizzonte il 2033; vanno riconosciuti il valore aziendale, quello dei beni mobili e immobili, l'avviamento dell'attività verso chi dovesse perdere la gestione. Ma il principio della concorrenza non è più aggirabile; ...

Advertising

TV7Benevento : Balneari: Di Maio (Iv), 'gare per spiagge inevitabili' - - PoliticaNewsNow : Balneari, Di Maio (IV): 'Occorre trovare una soluzione che salvaguardi le imprese' -

Il Sannio Quotidiano

...della politica regionale a sostegno della nostra battaglia per la tutela delle imprese, il ... C'erano anche gli onorevoli Marco Didi Italia Viva, Jacopo Morrone della Lega, il consigliere ......della politica regionale a sostegno della nostra battaglia per la tutela delle imprese, il ... C'erano anche gli onorevoli Marco Didi Italia Viva, Jacopo Morrone della Lega, il consigliere ... Balneari: Di Maio (Iv), 'gare per spiagge inevitabili' Sulle concessioni demaniali balneari le gare sono inevitabili”. Lo scrive su Marco Di Maio, deputato di Italia Viva, su Fb. “L’ho detto stamattina a Rimini intervenendo all’incontro con gli operatori ...“Abbiamo ascoltato parole che ci confermano la comprensione e la condivisione della politica regionale a sostegno della nostra battaglia per la tutela delle imprese balneari, il fatto è che poi a Roma ...