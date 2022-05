Ascolti Tv ieri 19 maggio 2022, Don Matteo straripante: 5,8 milioni di spettatori e 31,7% di share (Di venerdì 20 maggio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 276.000 (1,4%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 3.500.000 (26%). Su Canale 5 la replica Avanti un Altro 2.749.000 (21,4%). Su La7 TgLa7 Speciale con Enrico Mentana ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 276.000 (1,4%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 3.500.000 (26%). Su Canale 5 la replica Avanti un Altro 2.749.000 (21,4%). Su La7 TgLa7 Speciale con Enrico Mentana ...

Advertising

rtl1025 : ?? Boom di ascolti per la finale dell'#EurovisionSongContest, che ha incoronato vincitori gli ucraini della… - ciummone : #Piazzapulita nella serata di ieri ha ottenuto ascolti pari a 730 mila spettatori, sarebbe il caso di riparametrare… - LEBBY4EVER : RT @VicolodelleNews: RAOUL BOVA senza rivali! Per la terza serata consecutiva l'attore stravince la gara degli ascolti. Ieri sera su #Rai1… - VicolodelleNews : RAOUL BOVA senza rivali! Per la terza serata consecutiva l'attore stravince la gara degli ascolti. Ieri sera su… - louisgoldensun : io non ho ancora superato nulla, ora riascolto tutto non matilda perché ieri i 3 ascolti non sono andati bene -