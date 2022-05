Uomini e Donne, Aurora Colombo pubblica una frecciatina social dopo la scelta di Luca Salatino (Di giovedì 19 maggio 2022) Luca Salatino, ieri, ha fatto la sua scelta durante la registrazione di Uomini e Donne, le due corteggiatrici rimaste erano Lilli Pugliese e Soraia Ceruti. Ricordiamo che fino a poco tempo fa, tra le ragazze scese per il tronista, c’era anche Aurora Colombo che ha però deciso di abbandonare il dating show di Canale 5. Aurora, dopo aver letto le anticipazioni del programma, ha pubblicato una frecciatina nelle sue storie di Instagram. Ecco cosa ha scritto sul noto social network l’ex corteggiatrice: Posso solo dire… che certe persone le definisce il tempo. Davanti a tanta ipocrisia sorrido. Aurora aveva spiegato le motivazioni che l’hanno portata alla ... Leggi su isaechia (Di giovedì 19 maggio 2022), ieri, ha fatto la suadurante la registrazione di, le due corteggiatrici rimaste erano Lilli Pugliese e Soraia Ceruti. Ricordiamo che fino a poco tempo fa, tra le ragazze scese per il tronista, c’era ancheche ha però deciso di abbandonare il dating show di Canale 5.aver letto le anticipazioni del programma, hato unanelle sue storie di Instagram. Ecco cosa ha scritto sul notonetwork l’ex corteggiatrice: Posso solo dire… che certe persone le definisce il tempo. Davanti a tanta ipocrisia sorrido.aveva spiegato le motivazioni che l’hanno portata alla ...

