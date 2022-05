Salernitana | Iervolino sul premio salvezza

Leggi su seriea24

(Di giovedì 19 maggio 2022)– Danilo, presidente della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, parlando dell’ultima giornata di campionato. Ecco quanto affermato. “Ci aspetta la partita più dura dell’anno, abbiamo una sana tensione ma i ragazzi sono concentrati e sono consapevoli dei loro mezzi. Il mister ha le idee chiare, Sabatini è un leone. Mi auguro di poter festeggiare e regalare questastorica. Una tifoseria come la nostra non ce l’ha nessuno, non sono mai stati polemici e ostili. Abbiamo messo unimportante, non che ce ne fosse bisogno ma era per suggellare una cosa incredibile che i giocatori stanno facendo”. A Salerno cresce l’attesa per Salernitna-Udinese, che può valere la ...