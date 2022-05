Advertising

iconanews : Rimorchiatore: bilancio finale di 5 morti, salvo comandante - franser_real : Rimorchiatore affonda al largo della Puglia: almeno due morti - stop_fake_news_ : AGI - Si aggrava il bilancio del rimorchiatore affondato al largo di Bari. Degli iniziali 5 dispersi, due corpi son… -

E' di cinque morti e un superstite ildefinitivo dell'affondamento di unavvenuto ieri sera a cinquanta miglia dalla costa di Bari, in acque internazionali. La conferma arriva da fonti inquirenti. Il comandante, ...Incidente tragico in Puglia . Unè affondato a 50 miglia dalla costa di Bari, in acque internazionali. Ilè di cinque vittime : unico superstite il comandante, un 63enne siciliano, ricoverato in un ospedale a ...E' di cinque morti e un superstite il bilancio definitivo dell'affondamento di un rimorchiatore avvenuto ieri sera a cinquanta miglia dalla costa di Bari, in acque internazionali. La conferma arriva d ...PUGLIA – Sale il bilancio delle vittime del rimorchiatore affondato nella notte al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque croate. E’ stato individuato anche il cor ...