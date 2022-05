Renzi spara a zero: "E' tutta colpa dei Draghi's Boys" Ecco perché Supermario non è andato al Quirinale (Di giovedì 19 maggio 2022) "Pensavano di arrivare al Quirinale contro la politica, non hanno capito la situazione. Invece Salvini sì, gli va riconosciuto" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 19 maggio 2022) "Pensavano di arrivare alcontro la politica, non hanno capito la situazione. Invece Salvini sì, gli va riconosciuto" Segui su affaritaliani.it

Advertising

tranchi77 : @fattoquotidiano Il problema è chi compra le cazzate che spara mica chi le ha scritte,come chi vota questi partiti… - RossoPasqui : Gira la voce che Cairo, patròn de La7, in condizioni di prossimo fallimento, chiese aiuto all'allora PdC, Renzi, il… - pary1977 : RT @florastr: per il pensionato della magistratura (quelli che scioperano) dunque,nello rossi,spara cavolate come un naZista???? siamo in ????… - virgiliopaolo : RT @florastr: per il pensionato della magistratura (quelli che scioperano) dunque,nello rossi,spara cavolate come un naZista???? siamo in ????… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @florastr: per il pensionato della magistratura (quelli che scioperano) dunque,nello rossi,spara cavolate come un naZista???? siamo in ????… -