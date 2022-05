Lotta allo spaccio a Buccino, in azione i carabinieri con i cani antidroga (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – Posti di blocco stradali e perquisizioni veicolari con l’ausilio dei cani antidroga del reparto carabinieri cinofili. È così che si è svegliata la cittadina di Buccino questa mattina, sotto la lente d’ingrandimento di un maxi controllo antidroga effettuato sull’intero territorio dai carabinieri della locale stazione agli ordini del capitano della compagnia di Eboli, Emanuele Tanzilli, e del maresciallo, Gaetano D’Ambrosio. Controlli antidroga volti alla prevenzione e alla Lotta all’uso di sostanze stupefacenti di vario genere, utilizzata soprattutto tra i giovanissimi, sul quale i miliari di Buccino con l’ausilio dei cani ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Posti di blocco stradali e perquisizioni veicolari con l’ausilio deidel repartocinofili. È così che si è svegliata la cittadina diquesta mattina, sotto la lente d’ingrandimento di un maxi controlloeffettuato sull’intero territorio daidella locale stagli ordini del capitano della compagnia di Eboli, Emanuele Tanzilli, e del maresci, Gaetano D’Ambrosio. Controllivolti alla prevenzione e allaall’uso di sostanze stupefacenti di vario genere, utilizzata soprattutto tra i giovanissimi, sul quale i miliari dicon l’ausilio dei...

