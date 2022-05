Juric: «Belotti dovrebbe darci una risposta dopo la Roma, poi il discorso sarà chiuso» (Di giovedì 19 maggio 2022) Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha presentato in conferenza stampa l’ultima partita di campionato contro la Roma, in programma domani alle 20.45. Alla stampa l’allenatore ha parlato anche della situazione di Andrea Belotti, la cui permanenza in granata è ancora incerta. Cairo, nelle scorse settimane, aveva dichiarato che erano in corso i colloqui tra il giocatore e Vagnati e che era intervenuto anche Juric in merito. “dovrebbe darci una risposta dopo la partita. Nelle ultime settimane abbiamo fatto le cose giuste, proponendo anche cose buone, e lui deve decidere. sarà in questi due giorni, poi il discorso è chiuso e non si andrà avanti”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) Il tecnico del Torino, Ivan, ha presentato in conferenza stampa l’ultima partita di campionato contro la, in programma domani alle 20.45. Alla stampa l’allenatore ha parlato anche della situazione di Andrea, la cui permanenza in granata è ancora incerta. Cairo, nelle scorse settimane, aveva dichiarato che erano in corso i colloqui tra il giocatore e Vagnati e che era intervenuto anchein merito. “unala partita. Nelle ultime settimane abbiamo fatto le cose giuste, proponendo anche cose buone, e lui deve decidere.in questi due giorni, poi ile non si andrà avanti”. L'articolo ilNapolista.

