De Luca | “Io assente a forum Sud? Sembrava iniziativa Fi”

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica. Comincio a rilevare che sono più iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali, ma mi posso anche sbagliare”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Derispondendo a una domanda sulla sua assenza nella giornata dei governatori al “verso” che si è svolto sabato a Sorrento, organizzato dal ministro Mara Carfagna e con la presenza di altri membri del governo e dei governatori delItalia. “Vedo anche – spiega Desu nuovadel ministro Carfagna – che è in programma un’altrala prossima settimana nella nobile città di Salerno, nella quale vengono convocati tutti i sindaci per un pre-tavolo per ...

Forum Sorrento, il forfait di De Luca: assente all'incontro con i governatori del Sud