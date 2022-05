Ddl Concorrenza, Draghi striglia la maggioranza nel Cdm di 10 minuti: «Siate pronti a mettere la fiducia» (Di giovedì 19 maggio 2022) Alla fine è arrivato il via libera della maggioranza alla richiesta del presidente del Consiglio Mario Draghi di apporre la fiducia sul Ddl Concorrenza entro maggio, così da blindare il provvedimento. L’annuncio è arrivato durante il Cdm convocato d’urgenza oggi, 19 maggio, da Draghi e durato 10 minuti. Il presidente del Consiglio ha lanciato un ultimatum ai partiti sul Piano di Ripresa e Resilienza, invitandoli ad accelerare la riforma sulla Concorrenza e lo sblocco delle concessioni per i balneari, necessaria per ottenere i fondi europei. «Così non si va avanti», ha detto in riferimento agli scontri politici in corso sul tema. Il Ddl doveva essere votato primo voto prima di Pasqua, ma attualmente è ancora bloccato nella Commissione Industria del Senato a causa delle ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Alla fine è arrivato il via libera dellaalla richiesta del presidente del Consiglio Mariodi apporre lasul Ddlentro maggio, così da blindare il provvedimento. L’annuncio è arrivato durante il Cdm convocato d’urgenza oggi, 19 maggio, dae durato 10. Il presidente del Consiglio ha lanciato un ultimatum ai partiti sul Piano di Ripresa e Resilienza, invitandoli ad accelerare la riforma sullae lo sblocco delle concessioni per i balneari, necessaria per ottenere i fondi europei. «Così non si va avanti», ha detto in riferimento agli scontri politici in corso sul tema. Il Ddl doveva essere votato primo voto prima di Pasqua, ma attualmente è ancora bloccato nella Commissione Industria del Senato a causa delle ...

