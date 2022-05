Cybersecurity, approvata la strategia nazionale 2022-2026 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Comitato interministeriale per la Cybersicurezza, presieduto da Mario Draghi, ha approvato la strategia nazionale di Cybersicurezza (2022-2026) e l’annesso Piano di implementazione. La strategia consta di 85 punti, che rappresentano la roadmap per la sicurezza digitale del Paese fino al 2026, per aumentare la resilienza cibernetica delle infrastrutture chiave del Paese e dei soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni essenziali per lo Stato. “Perimetro Cyber” È stato approvato, quindi, l’ultimo Dpcm del “Perimetro Cyber”, volto a regolare la rete di controlli di sicurezza dei soggetti pubblici e privati, che svolgono attività essenziali per lo Stato, come gestita dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale (Acn). Il Governo, con questo documento, ha voluto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Comitato interministeriale per la Cybersicurezza, presieduto da Mario Draghi, ha approvato ladi Cybersicurezza () e l’annesso Piano di implementazione. Laconsta di 85 punti, che rappresentano la roadmap per la sicurezza digitale del Paese fino al, per aumentare la resilienza cibernetica delle infrastrutture chiave del Paese e dei soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni essenziali per lo Stato. “Perimetro Cyber” È stato approvato, quindi, l’ultimo Dpcm del “Perimetro Cyber”, volto a regolare la rete di controlli di sicurezza dei soggetti pubblici e privati, che svolgono attività essenziali per lo Stato, come gestita dall’Agenzia per la Cybersicurezza(Acn). Il Governo, con questo documento, ha voluto ...

