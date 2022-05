Curva del Covid in calo, ma Ats avverte: “Meno tamponi, più casi sommersi” – I dati di tutti i Comuni (Di giovedì 19 maggio 2022) È in calo il tasso di incidenza dei nuovi casi di positivià al Covid-19 nella settimana che dall’11 va al 17 maggio è pari a 283 nuovi casi per 100.000 abitanti. La scorsa settimana erano 297, due settimane fa 379, tre settimane fa 339 e un mese fa 275. Nella settimana osservata, dunque si conferma il trend di decrescita della Curva. Lo confermano gli esperti di Ats Bergamo, osservando che lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -147 nuovi casi assoluti negli ultimi 7 giorni, pari a -4,4% rispetto alla settimana precedente (contro i -924, pari a – 21,7% rispetto alla settimana scorsa, i + 453nuovi casi assoluti, pari a +11,9% di due settimane fa, i +715, pari a +23,1% di tre settimane fa, i – 646, pari a -17,3% di un mese fa). Negli ultimi 7 giorni ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 19 maggio 2022) È inil tasso di incidenza dei nuovidi positivià al-19 nella settimana che dall’11 va al 17 maggio è pari a 283 nuoviper 100.000 abitanti. La scorsa settimana erano 297, due settimane fa 379, tre settimane fa 339 e un mese fa 275. Nella settimana osservata, dunque si conferma il trend di decrescita della. Lo confermano gli esperti di Ats Bergamo, osservando che lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a -147 nuoviassoluti negli ultimi 7 giorni, pari a -4,4% rispetto alla settimana precedente (contro i -924, pari a – 21,7% rispetto alla settimana scorsa, i + 453nuoviassoluti, pari a +11,9% di due settimane fa, i +715, pari a +23,1% di tre settimane fa, i – 646, pari a -17,3% di un mese fa). Negli ultimi 7 giorni ...

Advertising

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La curva dei ricoveri Covid accelera la discesa. Nella settimana, 10-17 maggio, il numero dei pazienti ricoverati, nei re… - Aurora70033912 : RT @satirassy: Trascinato a salutare la curva perché pensava di dover uscire di scena così come sette anni fa ci è entrato: in punta di pie… - NinoSaltato : RT @GiadaMazzucco: Epic fail del @ACMonza che per comunicare il sold out della Curva Sud mette la foto sì della Curva Sud, ma di Vicenza ??… - ICazzotti : da domenica la curva milanista ,per onorare il gemellaggio coi gobbi,griderà merda ad ogni rilancio del portiere av… - Salvato99694863 : @mirkobrt @igipit @Alessandro69369 Quindi il nazismo è una curva calcistica. Ok. I sionisti askenaziti sono riuscit… -