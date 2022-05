Covid: intelligence Seul, 'improbabile' Kim sia vaccinato (Di giovedì 19 maggio 2022) L'intelligence sudcoreana ritiene "improbabile" che il leader nordcoreano Kim Jong - un sia stato vaccinato contro il Covid - 19: è l'indicazione emersa oggi nell'audizione parlamentare a Seul con i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) L'sudcoreana ritiene "" che il leader nordcoreano Kim Jong - un sia statocontro il- 19: è l'indicazione emersa oggi nell'audizione parlamentare acon i ...

Advertising

infoitestero : Covid: intelligence Seul, Kim Jong-un non è vaccinato - MoniaVenturini : COVID: INTELLIGENCE SEUL, KIM JONG-UN NON E' VACCINATO questa così, tanto per - alexbardi22 : @10also10v2 @Ermes71605605 @LaFranci27 In alcuni casi li creano, come ad esempio l'emergenza terrorismo islamico i… - convertino_m : RT @SoleInvitto: ?? I dati sugli effetti avversi sono un SEGRETO MILITARE. Ergo il tutto 20/22 è stata una operazione di intelligence milit… - TV7Benevento : Ucraina: intelligence Gb, migliaia di ceceni per sopperire perdite russe a Mariupol - -