Calcio | Iervolino | ' speriamo di festeggiare salvezza Salernitana | nessuno ha i nostri tifosi'

Salerno, 19 mag. - (Adnkronos) - A dicembre il rischio esclusione dal campionato, oggi la Salernitana lotta per una salvezza che qualche mese fa sembrava impossibile e insperata. Il merito della 'rinascita' della squadra campana è anche di Danilo Iervolino, presidente della squadra granata. In un'intervista a Sky Sport, Iervolino ha parlato ovviamente della sfida che vale una stagione, quella contro l'Udinese: "Domenica ci aspetta la partita più dura dell'anno. Abbiamo una sana tensione, i ragazzi sono concentrati e hanno consapevolezza dei propri mezzi - spiega Iervolino - Arriviamo alla partita con grande energia, il mister ha le idee chiare e il direttore Sabatini è come sempre un leone, è super eccitato. Siamo contenti, ora ci auguriamo di poter festeggiare la salvezza. Nessuno ha i nostri tifosi"

