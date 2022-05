Autostrada Roma-Latina | FdI chiede un incontro al Ministro Ciriani | “Sia fatta chiarezza”

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Il prossimo 15 giugno – dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia Senatore Luca– una delegazione di Fratelli d’Italia incontrerà ildelle infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini per avere delucidazioni circa la realizzazione dellae della Cisterna-Valmontone. Ho chiesto questosu sollecitazione del senatore Nicola Calandrini, che da tempo si batte perre chiarimenti sul futuro di questa importante infrastruttura la cui realizzazione è avvolta in un limbo. Dopo che la gara di appalto è rimasta imbrigliata in un contenzioso giudiziario, il progetto è stato rivisto e modificato dall’alloraDe Micheli e dal governatore Zingaretti. Nonostante l’opera sia stata definita dal precedente governo ‘prioritaria’, ...

Advertising

aleniggaz : RT @ConsLomb: #19maggio #AccaddeOggi Nel 1956 viene posata la prima pietra dell’Autostrada del Sole che collega Milano a Napoli. 755 km, pa… - EmilianoVerga : RT @ConsLomb: #19maggio #AccaddeOggi Nel 1956 viene posata la prima pietra dell’Autostrada del Sole che collega Milano a Napoli. 755 km, pa… - TetraOmegaYT : RT @ConsLomb: #19maggio #AccaddeOggi Nel 1956 viene posata la prima pietra dell’Autostrada del Sole che collega Milano a Napoli. 755 km, pa… - VivMilano : RT @ConsLomb: #19maggio #AccaddeOggi Nel 1956 viene posata la prima pietra dell’Autostrada del Sole che collega Milano a Napoli. 755 km, pa… - baratto_m : RT @ConsLomb: #19maggio #AccaddeOggi Nel 1956 viene posata la prima pietra dell’Autostrada del Sole che collega Milano a Napoli. 755 km, pa… -

Gallinella ha spiegato che transitando sull'e vedendo da lontano l'abbazia di ... La battaglia di Montecassino, anche nota come la battaglia per, ricordata anche con la composizione ...... e Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia, atterrano all'aeroporto diFiumicino, ... avviata in occasione del lancio del primo punto vendita Eataly innell'area di servizio ...Ecco il sogno di una normalità mai provata nell’inferno di Palermo, recuperata a Roma in abbracci che Francesca vorrebbe ... Ignaro di vedette e assassini già schierati lungo l’autostrada, sulla ...Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, il traffico è stato deviato e sul posto sono presenti anche le squadre dell'Anas, che stanno cercando di consentire la riapertura… Leggi ...