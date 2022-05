Amber Heard: la sorella afferma che Johnny Depp era sempre irascibile quando beveva o si drogava (Di giovedì 19 maggio 2022) Whitney Henriquez, la sorella di Amber Heard, ha affermato che Johnny Depp era spesso irascibile quando beveva alcol o faceva uso di cocaina ed era solito perdere il controllo. Whitney Henriquez, la sorella di Amber Heard, è stata la terza testimone della giornata di ieri a deporre a favore dell'attrice durante il processo intentato da Johnny Depp. La Henriquez ha affermato che quest'ultimo sarebbe spesso diventato irascibile, durante la loro relazione, dopo aver consumato alcol e droghe. Whitney ha detto che i due erano molto innamorati quando si sono incontrati per la prima volta e che non aveva mai ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022) Whitney Henriquez, ladi, hato cheera spessoalcol o faceva uso di cocaina ed era solito perdere il controllo. Whitney Henriquez, ladi, è stata la terza testimone della giornata di ieri a deporre a favore dell'attrice durante il processo intentato da. La Henriquez hato che quest'ultimo sarebbe spesso diventato, durante la loro relazione, dopo aver consumato alcol e droghe. Whitney ha detto che i due erano molto innamoratisi sono incontrati per la prima volta e che non aveva mai ...

