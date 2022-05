Alessandro Orsini e la frase choc contro Marco Travaglio: cos’è successo tra i due (Di giovedì 19 maggio 2022) Alessandro Orsini e Marco Travaglio non sono andati sempre d’accordo. I due nel passato si sono scontrati più volte su varie tematiche. Ad esempio, come riportato da Libero, nel 2011 Travaglio strumentalizzò un intervento del professore sul Giornale in cui paragonava i black bloc alle brigate rosse. Dopo un periodi di scontri, ora i due vanno d’amore e d’accordo, al punto che Travaglio ha preferito Orsini a Furio Colombo e gli ha anche organizzato uno spettacolo teatrale. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.



