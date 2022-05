Uomini e Donne, registrazione 18 maggio: la scelta di Luca Salatino (Di mercoledì 18 maggio 2022) La scelta di Luca Salatino avverrà prima del previsto: probabilmente già oggi pomeriggio, quando verrà registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, lo chef romano porterà a casa la sua nuova fidanzata, ovvero una delle due corteggiatrici rimaste, Lilli Pugliese e Soraya Ceruti. Nel caso di entrambe, il “sì” a un’eventuale scelta è quasi scontato. Uomini e Donne, la scelta di Veronica Rimondi: colpo di scena per la tronista Il trono della giovane imprenditrice si sta rivelando tutt'altro che scontato e a quanto pare ci attende una sorpresa finale Uomini e Donne anticipazioni, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ladiavverrà prima del previsto: probabilmente già oggi pomeriggio, quando verrà registrata una nuova puntata di, lo chef romano porterà a casa la sua nuova fidanzata, ovvero una delle due corteggiatrici rimaste, Lilli Pugliese e Soraya Ceruti. Nel caso di entrambe, il “sì” a un’eventualeè quasi scontato., ladi Veronica Rimondi: colpo di scena per la tronista Il trono della giovane imprenditrice si sta rivelando tutt'altro che scontato e a quanto pare ci attende una sorpresa finaleanticipazioni, ...

