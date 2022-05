Tale e Quale Show: Cristiano Malgioglio confermato in giuria (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'edizione numero 12 di Tale e Quale Show tornerà in televisione il prossimo autunno, ma il chiacchiericcio sul programma è partito da qualche settimana. Nelle ultime ore, una conferma riempie di gioia i fan del Talent: Cristiano Malgioglio è stato confermato in giuria. Stando a quanto sostiene TvBlog, Cristiano Malgioglio è stato confermato come giurato di Tale e Quale Show. La nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti, la dodicesima per l'esattezza, debutterà su Rai1 il prossimo autunno, ma il chiacchiericcio in merito al cast è partito da giorni. «Mi occuperò tra giugno e luglio, quando avrò finito tutti i miei prossimi impegni ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'edizione numero 12 ditornerà in televisione il prossimo autunno, ma il chiacchiericcio sul programma è partito da qualche settimana. Nelle ultime ore, una conferma riempie di gioia i fan delnt:è statoin. Stando a quanto sostiene TvBlog,è statocome giurato di. La nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti, la dodicesima per l'esattezza, debutterà su Rai1 il prossimo autunno, ma il chiacchiericcio in merito al cast è partito da giorni. «Mi occuperò tra giugno e luglio, quando avrò finito tutti i miei prossimi impegni ...

Advertising

DavalosGianluca : RT @Lu16039Luludim: Nei nostri #tg la disfatta completa di #Mariupol non è raccontata come tale. I 'poveri' giornalisti italiani al libro p… - windysnonsense : @ataraxiann_ Sisi come me quando non prendo il litio da un mese Tale e quale - BenedettaPetru6 : RT @Lu16039Luludim: Nei nostri #tg la disfatta completa di #Mariupol non è raccontata come tale. I 'poveri' giornalisti italiani al libro p… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Cristiano Malgioglio, le scuse a Chanel e la conferma in giuria a Tale e quale show - ariolele : RT @Lu16039Luludim: Nei nostri #tg la disfatta completa di #Mariupol non è raccontata come tale. I 'poveri' giornalisti italiani al libro p… -