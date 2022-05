Stellantis | Giorgetti | ‘a Melfi no taglio produzione | primo con nuova piattaforma' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. –(Adnkronos) - - Stellantis “ha reso noto che, con una linea didestinata a non subire riduzioni rispetto al passato, sarà ilplant della galassia Stellantis ad ospitare ladenominata Stella Medium, specificatamente disegnata per l'elettrico puro”. Lo comunica il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo, in question time alla Camera, ricordando come il gruppo è stato coinvolto “nell'ambito dei tavoli sull'automotive con i rappresentanti delle categorie interessate ed ha a più riprese confermato il suo impegno in merito alle future scelte industriali in Italia, che coinvolgono i vari stabilimenti, fra cui quello di”. “Con specifico riferimento a quest'ultimo sito – ricorda il ministro - ...