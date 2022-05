Scienza, come abbattere la plastica PET: un nuovo enzima la “digerisce” in tempi record (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un nuovo enzima appena scoperto è stato capace di “digerire” la plastica PET in tempi record. I risultati della ricerca, condotta dall’Università di Lipsia e pubblicati sulla rivista ChemSusChem, potrebbero aiutare a rendere il riciclaggio biologico piu’ redditizio dal punto di vista commerciale. Un modo in cui gli enzimi vengono utilizzati in natura è dai batteri per decomporre le parti delle piante. E’ noto da tempo che alcuni enzimi, le cosiddette idrolasi di scissione del poliestere, possono anche degradare il PET. Ad esempio, l‘enzima LCC, scoperto in Giappone nel 2012, e’ considerato un “mangiatore di plastica” particolarmente efficace. Il team guidato da Christian Sonnendecker, un giovane ricercatore dell’Università di Lipsia, sta cercando esempi mai scoperti di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Unappena scoperto è stato capace di “digerire” laPET in. I risultati della ricerca, condotta dall’Università di Lipsia e pubblicati sulla rivista ChemSusChem, potrebbero aiutare a rendere il riciclaggio biologico piu’ redditizio dal punto di vista commerciale. Un modo in cui gli enzimi vengono utilizzati in natura è dai batteri per decomporre le parti delle piante. E’ noto da tempo che alcuni enzimi, le cosiddette idrolasi di scissione del poliestere, possono anche degradare il PET. Ad esempio, l‘LCC, scoperto in Giappone nel 2012, e’ considerato un “mangiatore di” particolarmente efficace. Il team guidato da Christian Sonnendecker, un giovane ricercatore dell’Università di Lipsia, sta cercando esempi mai scoperti di ...

Advertising

raffaellapaita : Siamo arrivati a questo tragico punto: usare come argomento i ‘propri figli’ per opporsi al #termovalorizzatore. Si… - stenric56 : RT @paololeonardi11: @boni_castellane @monacelt Eh, ma una cosa è la scienza economica un'altra l'opportunità politica (che lo qualifica co… - ferrix88 : Incredibile. Bufale continue spacciate come scienza, ideologizzando la pandemia e tramutandola in valori etici. Si… - paololeonardi11 : @boni_castellane @monacelt Eh, ma una cosa è la scienza economica un'altra l'opportunità politica (che lo qualifica come 'stronzo') - Melaion : @Agenzia_Ansa Stato repressivo. La scienza è una disciplina in divenire. Oltretutto, come si può pensare di sapere… -