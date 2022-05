Sassuolo, Carnevali: “Non so se Leao giocherebbe titolare da noi. Nessun favore al Milan” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Chi toglierei al Milan? Leao, anche se in questo momento nel nostro attacco non so se giocherebbe”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, in un’intervista al Corriere dello Sport a pochi giorni dalla sfida contro il Milan che cerca di vincere lo scudetto: “Noi non vogliamo fare favori a Nessuno: l’unico obiettivo è disputare il nostro incontro e cercare di conquistare punti per arrivare decimi o magari noni. Di certo ci metteremo il massimo dell’impegno e della professionalità”. E su Berardi: “Se devo dire chi segnerà scommetto su Berardi, il nostro fuoriclasse. Richieste dal Milan? Non sono mai arrivate ufficialmente, ho sentito dire che a loro piace, ma niente di più. Se fossi il dirigente di un grande club, il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Chi toglierei al, anche se in questo momento nel nostro attacco non so se”. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Giovanni, in un’intervista al Corriere dello Sport a pochi giorni dalla sfida contro ilche cerca di vincere lo scudetto: “Noi non vogliamo fare favori ao: l’unico obiettivo è disputare il nostro incontro e cercare di conquistare punti per arrivare decimi o magari noni. Di certo ci metteremo il massimo dell’impegno e della professionalità”. E su Berardi: “Se devo dire chi segnerà scommetto su Berardi, il nostro fuoriclasse. Richieste dal? Non sono mai arrivate ufficialmente, ho sentito dire che a loro piace, ma niente di più. Se fossi il dirigente di un grande club, il ...

