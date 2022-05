Paris, s’il vous plaît (Di mercoledì 18 maggio 2022) Come definire Parigi oggi? Che tipo di luogo, persona, animale e geografia rappresenta la capitale francese? Parigi è infinita e questo lo hanno già detto autrici e autori che di Parigi si sono nutriti e che Parigi hanno nutrito. Eleonora Marangoni è riuscita con nell’arduo e a tratti impossibile compito di dare una forma a una Parigi che non sia già acquistabile all’ingrosso o riconducibile a uno degli svariati oggetti culturali ed emotivi che arricchiscono la memoria di chiunque a Parigi ci sia stato o anche no. è un romanzo su una città che in particolare è la città da romanzo più di qualunque altra al mondo, ma è anche la storia intima di una relazione amorosa con un luogo e le sue molteplici stratificazioni. La scrittura di Eleonora Marangoni è fisica, attraversa gli oggetti e tocca i loro corpi, così come riflette sul tempo e il suono dei suoi inevitabili scricchiolii. Un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Come definire Parigi oggi? Che tipo di luogo, persona, animale e geografia rappresenta la capitale francese? Parigi è infinita e questo lo hanno già detto autrici e autori che di Parigi si sono nutriti e che Parigi hanno nutrito. Eleonora Marangoni è riuscita con nell’arduo e a tratti impossibile compito di dare una forma a una Parigi che non sia già acquistabile all’ingrosso o riconducibile a uno degli svariati oggetti culturali ed emotivi che arricchiscono la memoria di chiunque a Parigi ci sia stato o anche no. è un romanzo su una città che in particolare è la città da romanzo più di qualunque altra al mondo, ma è anche la storia intima di una relazione amorosa con un luogo e le sue molteplici stratificazioni. La scrittura di Eleonora Marangoni è fisica, attraversa gli oggetti e tocca i loro corpi, così come riflette sul tempo e il suono dei suoi inevitabili scricchiolii. Un ...

Advertising

OnThisDayIH : #OnThisDay in 1925 – The first modern performance of Claudio Monteverdi's opera Il ritorno d'Ulisse in patria occur… - enwikipedia : May 16 1925: The first modern performance of Claudio Monteverdi's opera Il ritorno d'Ulisse in patria occurred in P… - TeofiloSteven : @manu_99a @marcullo02 @GiovaB95 non sono loro ma proprio il fondo sovrano del Bahrain - icarusfallvs : @Calum5SOS questo è per te e il tuo amico così la smettete di girare in tondo -