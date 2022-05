Manuel Bortuzzo smette di seguire Verissimo su Instagram (Di mercoledì 18 maggio 2022) Manuel Bortuzzo toglie il segui a Verissimo Qualche settimana fa Manuel Bortuzzo è stato ospite di Verissimo ed è stato intervistato da Silvia Toffanin. Ha parlato, infatti, della fine della storia d’amore con Lulù Selassié, rivelando che la decisione di separarsi l’ha presa lui stesso: Al contrario di quello che possono dire alcune persone la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 18 maggio 2022)toglie il segui aQualche settimana faè stato ospite died è stato intervistato da Silvia Toffanin. Ha parlato, infatti, della fine della storia d’amore con Lulù Selassié, rivelando che la decisione di separarsi l’ha presa lui stesso: Al contrario di quello che possono dire alcune persone la L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

WittyTV : Manuel Bortuzzo, ospite al #MaurizioCostanzoShow, spiega in che rapporti è con Lulù… - 361_magazine : Manuel Bortuzzo e il suo gesto nei confronti della trasmissione condotta da Silvia Toffanin non passa inosservato.… - Princip8285466 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Supererò le correnti gravitazionali Lo spazio e la luce per non farti invecchiare E guarirai da tutte l… - Luciastellagma2 : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Supererò le correnti gravitazionali Lo spazio e la luce per non farti invecchiare E guarirai da tutte l… - mariaga15962342 : #swimmerfairy Supererò le correnti gravitazionali Lo spazio e la luce per non farti invecchiare E guarirai da tutt… -