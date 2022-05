Mancini: «Conference piccola Coppa? Lo dice chi è stato eliminato» (Di mercoledì 18 maggio 2022) . Le dichiarazioni del difensore della Roma Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato al Media Day della Uefa. Le sue parole verso la finale di Conference: «Aspettiamo a dare giudizi, c’è una finale europea da giocare e mi sento pronto anche se dovessimo stare in campo per 300 minuti. È una piccola Coppa? Lo dicono quelli che vengono eliminati, noi fin dall’inizio volevamo la finale, adesso ci siamo e vogliamo giocarcela fino in fondo. Non snobberemo assolutamente la sfida contro il Torino, non possiamo permettercelo, perché un altro obiettivo della nostra stagione è arrivare possibilmente quinti, o sesti. Avremmo voluto il quarto posto, si può fare sempre di più , nel calcio e nella vita, ma ci è mancato qualcosa. Giocare ogni tre giorni ci ha portato via tante energie fisiche e mentali. Penso che solo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) . Le dichiarazioni del difensore della Roma Gianluca, difensore della Roma, ha parlato al Media Day della Uefa. Le sue parole verso la finale di: «Aspettiamo a dare giudizi, c’è una finale europea da giocare e mi sento pronto anche se dovessimo stare in campo per 300 minuti. È una? Lo dicono quelli che vengono eliminati, noi fin dall’inizio volevamo la finale, adesso ci siamo e vogliamo giocarcela fino in fondo. Non snobberemo assolutamente la sfida contro il Torino, non possiamo permettercelo, perché un altro obiettivo della nostra stagione è arrivare possibilmente quinti, o sesti. Avremmo voluto il quarto posto, si può fare sempre di più , nel calcio e nella vita, ma ci è mancato qualcosa. Giocare ogni tre giorni ci ha portato via tante energie fisiche e mentali. Penso che solo ...

