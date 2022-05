Liverpool, tutti pazzi per Mané: Psg in pole (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ sotto gli occhi delle big del calcio europeo l’attaccante del Liverpool Sadio Mané. Qualche giorno fa il 30enne ha fatto sapere che non è sua intenzione lasciare i Reds, anche se il suo nome continua a essere accostato a quello dei grandi club. Il Psg sarebbe in pole per l’ingaggio del senegalese, sotto i riflettori anche di Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona. Mané è in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2023. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) E’ sotto gli occhi delle big del calcio europeo l’attaccante delSadio. Qualche giorno fa il 30enne ha fatto sapere che non è sua intenzione lasciare i Reds, anche se il suo nome continua a essere accostato a quello dei grandi club. Il Psg sarebbe inper l’ingaggio del senegalese, sotto i riflettori anche di Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona.è in scadenza di contratto con ilnel 2023. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Liverpool, tutti pazzi per #Mané: #Psg in pole - bobbyxbae : il pelato mi assicurava che tutti speravano nella vittoria del Liverpool - LoZioRufus : @Lukadiarde Sbagliato. #Zelenski giocherà da solo contro Real e Liverpool. E vincerà. Mentre in contemporanea sarà… - Braccio982 : @ilpiozio @umbertofontane2 @Napolinblack @pisto_gol @Strokeman6 Siamo tutti ossessionati dalle vostre irreprensibil… - Tiziano9327 : @meopinelli I tifosi del Inter, Leicester, Feyenord, Real Madrid, Liverpool, penso ci siano tutti. Ci vengono? Dal 1900 sono messi a ?? -