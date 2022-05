Laura Pausini positiva al covid 19: non sta bene da giorni, il messaggio sui social (Di mercoledì 18 maggio 2022) Brutte notizie per Laura Pausini che pochi minuti fa sui social ha annunciato di essere positiva al covid 19 e di conseguenza, si vedrà costretta a rinunciare a diversi impegni di lavoro che avrebbe dovuto presenziare nelle prossime ore. La cantante, reduce dal successo strepitoso dell’Eurovision Song Contest, ha condiviso delle storie sui social, rassicurando tutti anche sulle sue condizioni di salute. Dopo la gioia per uno dei momenti più emozionanti della sua carriera e della sua vita, con la conduzione della kermesse canora e la festa per il suo compleanno, arriva un piccolo momento di stop. Ma siamo certi che tutto passerà presto e Laura Pausini potrà tornare ai suoi impegni e alla sua musica. Laura Pausini ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022) Brutte notizie perche pochi minuti fa suiha annunciato di essereal19 e di conseguenza, si vedrà costretta a rinunciare a diversi impegni di lavoro che avrebbe dovuto presenziare nelle prossime ore. La cantante, reduce dal successo strepitoso dell’Eurovision Song Contest, ha condiviso delle storie sui, rassicurando tutti anche sulle sue condizioni di salute. Dopo la gioia per uno dei momenti più emozionanti della sua carriera e della sua vita, con la conduzione della kermesse canora e la festa per il suo compleanno, arriva un piccolo momento di stop. Ma siamo certi che tutto passerà presto epotrà tornare ai suoi impegni e alla sua musica....

