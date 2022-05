Il report: i russi stuprano le ucraine per cancellare il popolo del futuro (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Obiettivo dei rashisti è estinguere il popolo ucraino e cancellare l'Ucraina dalla faccia della terra con bombardamenti dei quartieri residenziali e stupri in massa di donne e ragazze. Per dimostrare che gli ucraini non hanno diritto di vivere». È il report fornito dall'ufficio del Commissario per i diritti umani del Parlamento dell'Ucraina, Lyudmila Denisova, che comunica: «Ciò spiega in modo evidente la ragione per cui la categoria delle vittime privilegiate dai militari russi risulta essere quella delle donne, che donano la vita, e attraverso i bambini garantiscono il futuro del mondo». «Dai sobborghi di Kiev - spiega ancora Denisova all'AdnKronos - Chernhiv ed ora dai centri abitati di Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia in totale abbiamo ricevuto 900 denunce. In 135 casi ci sarà bisogno di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Obiettivo dei rashisti è estinguere ilucraino el'Ucraina dalla faccia della terra con bombardamenti dei quartieri residenziali e stupri in massa di donne e ragazze. Per dimostrare che gli ucraini non hanno diritto di vivere». È ilfornito dall'ufficio del Commissario per i diritti umani del Parlamento dell'Ucraina, Lyudmila Denisova, che comunica: «Ciò spiega in modo evidente la ragione per cui la categoria delle vittime privilegiate dai militaririsulta essere quella delle donne, che donano la vita, e attraverso i bambini garantiscono ildel mondo». «Dai sobborghi di Kiev - spiega ancora Denisova all'AdnKronos - Chernhiv ed ora dai centri abitati di Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia in totale abbiamo ricevuto 900 denunce. In 135 casi ci sarà bisogno di ...

LaStampa : Elettroshock, torture, rapimenti, esecuzioni sommarie: il report di Human Rights Watch sui crimini russi in Ucriana… - tempoweb : Il report agghiacciante dall'Ucraina sugli stupri dei russi #guerra #russia #putin #iltempoquotidiano… - IndiaMele : RT @LaStampa: Elettroshock, torture, rapimenti, esecuzioni sommarie: il report di Human Rights Watch sui crimini russi in Ucriana è choc ht… - loreval8 : Elettroshock, torture, rapimenti, esecuzioni sommarie: il report di Human Rights Watch sui crimini russi in Ucriana… - shineelite2 : RT @shineelite2: Elettroshock, torture, rapimenti, esecuzioni sommarie: il report di Human Rights Watch sui crimini russi in Ucriana è choc… -