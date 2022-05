I campanelli d’allarme nello sviluppo del linguaggio: quando è opportuno consultare un logopedista? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Spesso nei primi anni di vita i genitori sono assaliti da numerosi dubbi relativi allo sviluppo linguistico del proprio figlio. Tuttavia, in troppi casi, non si ritiene opportuno intervenire precocemente poiché, vista l’eterogeneità nell’acquisizione del linguaggio, le fatiche del bambino vengono considerate fisiologiche. In realtà è ormai dimostrato come un intervento precoce, anche indiretto tramite i genitori, possa favorire il miglioramento delle competenze linguistiche. In questo articolo verranno delineate le tappe fondamentali per uno sviluppo linguistico armonioso, in modo da dare ai genitori alcuni punti di riferimento per valutare se l’evoluzione del linguaggio del proprio bambino sta avvenendo secondo le fasi dello sviluppo fisiologico. L’assenza di una o più di queste ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Spesso nei primi anni di vita i genitori sono assaliti da numerosi dubbi relativi allolinguistico del proprio figlio. Tuttavia, in troppi casi, non si ritieneintervenire precocemente poiché, vista l’eterogeneità nell’acquisizione del, le fatiche del bambino vengono considerate fisiologiche. In realtà è ormai dimostrato come un intervento precoce, anche indiretto tramite i genitori, possa favorire il miglioramento delle competenze linguistiche. In questo articolo verranno delineate le tappe fondamentali per unolinguistico armonioso, in modo da dare ai genitori alcuni punti di riferimento per valutare se l’evoluzione deldel proprio bambino sta avvenendo secondo le fasi dellofisiologico. L’assenza di una o più di queste ...

