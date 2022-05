Giovanni Paolo II subisce un secondo attentato | Perché è stato tenuto segreto? (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il secondo attentato a Giovanni Paolo II avviene addirittura a Fatima, ma le cronache non ne parlano. Eppure, il Pontefice rimane ferito. La domanda è Perché sia stato taciuto. Papa Giovanni Paolo II subì un primo attentato in piazza San Pietro a Roma il 13 maggio 1981 ma la maggior parte non sa, che ne L'articolo Giovanni Paolo II subisce un secondo attentato Perché è stato tenuto segreto? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 18 maggio 2022) IlII avviene addirittura a Fatima, ma le cronache non ne parlano. Eppure, il Pontefice rimane ferito. La domanda èsiataciuto. PapaII subì un primoin piazza San Pietro a Roma il 13 maggio 1981 ma la maggior parte non sa, che ne L'articoloIIun? proviene da La Luce di Maria.

