Borsa: Mosca chiude positiva (+0,8%), rublo in rialzo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Chiusura in rialzo per la quarta seduta consecutiva per la Borse di Mosca. L'indice Moex ha guadagnato lo 0,87% a 2.445 punti. Anche il rublo ha chiuso in rialzo: il cambio a sera è a 64,3 rubli per

