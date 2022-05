Bergamo, ad aprile prezzi al consumo invariati: i cittadini restano accorti, ma fiduciosi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bergamo. Nel mese di aprile, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, a Bergamo, si attesta a 0%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), scende a 5,2% rispetto a +5,4% del mese scorso. La variazione più rilevante si riscontra per la divisione “Ricreazione, spettacoli e cultura” con un indice di -1,6% causato soprattutto da ‘Pacchetti vacanza’ (-13,3%) e ‘Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini’ (-5,6%). Scendono di -0,9% i “Trasporti”, in particolare si evidenzia la diminuzione di -7,3% per ‘Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati’, mentre aumentano ‘Trasporto passeggeri su rotaia’ (+2,3%), ‘Trasporto aereo passeggeri’ (+42,7%) e ‘Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne’ ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 18 maggio 2022). Nel mese di, l’indice deialper l’intera collettività, a, si attesta a 0%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), scende a 5,2% rispetto a +5,4% del mese scorso. La variazione più rilevante si riscontra per la divisione “Ricreazione, spettacoli e cultura” con un indice di -1,6% causato soprattutto da ‘Pacchetti vacanza’ (-13,3%) e ‘Apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini’ (-5,6%). Scendono di -0,9% i “Trasporti”, in particolare si evidenzia la diminuzione di -7,3% per ‘Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati’, mentre aumentano ‘Trasporto passeggeri su rotaia’ (+2,3%), ‘Trasporto aereo passeggeri’ (+42,7%) e ‘Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne’ ...

