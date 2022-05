Armi all’Ucraina, cresce il fronte pacifista. I partiti in Tv criticano il premier Draghi ma nessuno lo ferma (Di mercoledì 18 maggio 2022) Prima Giuseppe Conte, poi Matteo Salvini e ora Silvio Berlusconi. Tutti, incluso il Pd con la sua consuetudinaria dose di ambiguità, sui giornali e nelle tv non fanno altro che dire che è tempo di ripensare la politica di invio delle Armi all’Ucraina. Per i leader dei maggiori partiti è tempo di ripensare la politica di invio delle Armi all’Ucraina Peccato che quando è il momento di passare dalle parole ai fatti, magari dando il via a un braccio di ferro con l’esecutivo del premier Mario Draghi, gli intenti battaglieri si vanno a far benedire e tutto rimane così com’è. Proprio per questo è lecito chiedersi il perché di simili atteggiamenti che, a questo punto, sembrano poco più che boutade buone per strizzare l’occhio all’elettorato. Che le cose siano così appare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Prima Giuseppe Conte, poi Matteo Salvini e ora Silvio Berlusconi. Tutti, incluso il Pd con la sua consuetudinaria dose di ambiguità, sui giornali e nelle tv non fanno altro che dire che è tempo di ripensare la politica di invio delle. Per i leader dei maggioriè tempo di ripensare la politica di invio dellePeccato che quando è il momento di passare dalle parole ai fatti, magari dando il via a un braccio di ferro con l’esecutivo delMario, gli intenti battaglieri si vanno a far benedire e tutto rimane così com’è. Proprio per questo è lecito chiedersi il perché di simili atteggiamenti che, a questo punto, sembrano poco più che boutade buone per strizzare l’occhio all’elettorato. Che le cose siano così appare ...

