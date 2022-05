Allarme salmonella | Il pericolo arriva dalla carne congelata | errore colossale col microonde

Leggi su direttanews

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il congelatore è fondamentale per la conservazione del cibo. Occhio però alla modalità di conservazione della: che rischio Scongelare la(Pexels)Riporre lain freezer è uno dei modi migliori per conservarla. Quando se ne acquista troppa, o se improvvisamente tutti gli invitati hanno dato buca, si deve trovare un modo per non sprecarla. Il congelatore, quindi, diventa un alleato essenziale per la quotidianità., pesce, sughi ma anche verdure e legumi: una volta congelato, il cibo resiste anche a lungo tempo e si conserva sia in gusto che estetica e qualità. Prima di cuocerla e consumarla, però, lava s. È molto importante sapere come si fa, poiché metodi scorretti potrebbero avere dure conseguenze per la salute: sono poche ...