Un Posto Al Sole anticipazioni | un altro duro per colpo per Rossella | non ha più certezze

Leggi su direttanews

(Di martedì 17 maggio 2022) Ledi UnAlci svelano chericeverà undurissimo. Cosa le accadrà? UnAl(Raiplay screenshot)Ancora brutte notizie per, il suo è un momento davvero struggente. Vediamo insieme che cosa accadrà alla protagonista di UnAl, la soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Nelle prossime puntate tutte le vicende si intrecceranno tra loro. La soap napoletana andrà in onda con scene davvero avvincenti, soprattutto per quanto riguarda il triangolo Amoroso Marina, Lara e Roberto. Parallelamente la trama più interessante sarà quella che riguarda. La dottoressa ...