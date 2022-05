Ultime Notizie – Etna eruzione oggi, continua colata lavica (Di martedì 17 maggio 2022) Etna ed eruzione oggi, l’Ingv di Catania rende noto come continua la nuova fase eruttiva ‘partita’ nella serata del 12 maggio scorso, con un’attività stromboliana accompagnata da emissione di cenere vulcanica e da una colata da una bocca che si è aperta nel cratere di Sud-Est. L’energia dei canali magmatici interni, secondo i rilievi strumentale dell’Ingv Osservatorio etneo di Catania, si mantengono su livelli medio alti, e non tendono a diminuire, facendo ipotizzare che questa nuova fase possa essere destinata a durare ancora cosi’ nel tempo. Il ‘braccio’lavico resta confinato dentro la desertica Valle del Bove. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022)ed, l’Ingv di Catania rende noto comela nuova fase eruttiva ‘partita’ nella serata del 12 maggio scorso, con un’attività stromboliana accompagnata da emissione di cenere vulcanica e da unada una bocca che si è aperta nel cratere di Sud-Est. L’energia dei canali magmatici interni, secondo i rilievi strumentale dell’Ingv Osservatorio etneo di Catania, si mantengono su livelli medio alti, e non tendono a diminuire, facendo ipotizzare che questa nuova fase possa essere destinata a durare ancora cosi’ nel tempo. Il ‘braccio’lavico resta confinato dentro la desertica Valle del Bove. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

