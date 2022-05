Ucraina, Putin attacca la Ue: 'Va verso un suicidio energetico con le sanzioni alla Russia' (Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin condanna le sanzioni alla Russia ed evidenzia come L'Occidente si sta avviando verso 'una sorta di suicidio energetico '. Lo ha detto parlando alle imprese ... Leggi su globalist (Di martedì 17 maggio 2022) Il presidente russo Vladimircondanna leed evidenzia come L'Occidente si sta avviando'una sorta di'. Lo ha detto parlando alle imprese ...

