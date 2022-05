Rinnovabili | Acampora | ' segnali positivi su burocrazia | fiduciosi per 2022'

(Di martedì 17 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - “La sempre maggiore sensibilità verso lee inella semplificazione dei processi burocratici ed autorizzativi ci fanno guardare alcon fiducia. È però necessario fare di più per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030". E' quanto ha affermato Ettore, Head of Business Development & Energy Management di Ef Solare, intervenendo alla presentazione del nuovo Renewable Energy Report a un evento al Politecnico di Milano. "Noi di Ef Solare, primo operatore solare in Italia, vogliamo fare la nostra parte", ha aggiunto. Come? "Continuando a lavorare per valorizzare gli impianti esistenti, promuovendo un modello innovativo che integra fotovoltaico ed agricoltura e sviluppando nuovi modelli di business ...

