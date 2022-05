Pianta di basilico | come non farla morire | ecco tutti i trucchetti

(Di martedì 17 maggio 2022) Se la tuadista morendo e non sai il motivo, non farti prendere dal panico. È un evento che capita a molte persone:da sapere per mantenerla in vita. Ilè una di quelle erbe che è perfetta in aggiunta ai tuoi cibi nei mesi estivi, si adatta bene ovunque. Ma a volte, coltivare laa casa è estremamente complicato, in quanto tende ad appassire. In questo articolo scoprirai il motivo perché questo accade eprevenire affinché il tuopossa prosperare a lungo. 18 Ilè un alleato prezioso per la nostra dieta mediterranea. Una di quelle erbe popolari che si sposano molto bene con i piatti della tradizione culinaria italiana e per questo motivo è ...

Advertising

angeljendri : sto morta come la pianta di basilico che ho fatto crepare - austerix22 : Aggiornamenti sulle piantine: il pomodoro della Lidl è passato a miglior vita ma la pianta di crescione, rosmarino,… - la_focamonaca : Anche oggi fragole, le prime peonie e i semi di basilico viola che hanno fatto il loro dovere per la prima volta L'… - andrewsword2 : RT @AleJustOne: Tutti d'accordo che è più facile curare un 'orchidea che una pianta di basilico?! ?????? - AlePol65_2 : RT @AleJustOne: Tutti d'accordo che è più facile curare un 'orchidea che una pianta di basilico?! ?????? -

Ma in questo periodo sianche il, tra le erbe più apprezzate e sfruttate per un delizioso sugo o un pesto casalingo. Coltivarlo non è poi così difficile; basterà concedergli alcune ...Per l'esattezza 11 piante di prezzemolo e. "Con cura" sono state spiantate e portate via. ... una bellissimadi agave. 'Ieri ho messo fuori due grandi fioriere, ma non so quanto ...Dalla propria attività di miglioramento genetico sul basilico, SAIS Sementi ha ottenuto Gentile (sa 1164), varietà protetta, basilico di tipologia genovese caratterizzato da forma ...Pietra Ligure. Sgomento e commozione nella comunità pietrese per la scomparsa dello storico parrucchiere Rocco Panetta, per tanti anni in attività nel centro di Pietra Ligure e conosciuto per la sua f ...