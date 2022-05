Napoli di nuovo sulle tracce di Veretout: un indizio apre al trasferimento (Di martedì 17 maggio 2022) Il calciomercato estivo si avvicina e al Napoli vengono accostati diversi nomi. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, avrebbero acceso nuovamente i radar sul centrocampista francese Jordan Veretout, in uscita dalla Roma. Il giocatore è in rotta con la società giallorossa, ma c’è un piccolo problema: il suo procuratore non è più Mario Giuffredi (che è in ottimi rapporti con Giuntoli), ma la società starebbe pensando comunque al suo nome per rafforzare la mediana. Veretout, Roma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) L’indiscrezione è stata confermata anche da Michele Criscitiello, noto esperto di mercato, che nel corso di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 17 maggio 2022) Il calciomercato estivo si avvicina e alvengono accostati diversi nomi. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del, avrebbero acceso nuovamente i radar sul centrocampista francese Jordan, in uscita dalla Roma. Il giocatore è in rotta con la società giallorossa, ma c’è un piccolo problema: il suo procuratore non è più Mario Giuffredi (che è in ottimi rapporti con Giuntoli), ma la società starebbe pensando comunque al suo nome per rafforzare la mediana., Roma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) L’indiscrezione è stata confermata anche da Michele Criscitiello, noto esperto di mercato, che nel corso di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss ...

