MotoGP | Puig | Conosciamo i nostri problemi | abbiamo bisogno di più tempo - News

Advertising

motosprint : #MotoGP, #Puig fa il punto dopo il #FrenchGP: 'Stiamo ancora inseguendo il nostro vero potenziale' - automotorinews : ?? #MotoGP, #Honda ULTIMA nel mondiale costruttori ??? Il team manager Alberto Puig prova a giustificare queste dif… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Puig: 'Abbiamo bisogno di più tempo') è stato pubblicato sul sito del Moto club Biass… - rossi_anton78 : Puig: 'Abbiamo bisogno di più tempo' - FormulaPassion : #MotoGP | Il responsabile del team HRC Alberto Puig non ha nascosto la grande situazione di difficoltà della Honda -

Lo spagnolo e le Honda in generale continuano a non brillare in pista e il team manager Albertoha raccontato i problemi che stanno affrontando al sito ufficiale.com. La motivazione non ......questo elenco prende in esame il solo miglior risultato di ognuna delle sei case presenti in,... Anche Alberto, manager HRC, non ha nascosto il momento difficile: 'Sappiamo dove dobbiamo ...Il miglior pilota Honda a Le Mans è stato Marc Marquez, che ha ottenuto il sesto posto, e il team manager ha fatto un quadro della situazione HRC ...Il Gran Premio di Francia appena concluso ha chiarito nuovamente un fatto negli equilibri della categoria MotoGP. Né Marc Marquez, né Honda in generale sono in grado di lottare per il titolo quest’ann ...