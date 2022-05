(Di martedì 17 maggio 2022) Il dado è tratto e porterà a una presenza di case in Classestellare.ha deciso l'impegno a partire dal 2024 , con un progetto di Classe LMDh. Uno scenario alimentato nel corso ...

al più grande impegno nelle corse Giorgio Sanna, responsabile diSquadra Corse , sul numero in edicola di Autosprint ha confermato, in una lunga intervista, la decisione di ...... tuttavia, è riuscito a difendere la posizione d'onore, portando la suadavanti alla ... Il distacco di poco più di un secondo tra i primi tre equipaggi lalunga sull'agonismo che ha ... Lamborghini dice sì all'Endurance, ecco quando debutta con la Hypercar Sarà un progetto di Classe LMDh a portare Lamborghini nella Classe regina del nuovo Endurance, di convergenza tra IMSA e WEC. L'intervista a Giorgio Sanna ...Riva Aquarama Lamborghini è l'Aquarama più veloce del mondo dal 1968. Una leggenda che ora si può ammirare in esposizione da Bellini Nautica ...