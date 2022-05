Espanyol | individuato un obiettivo in attacco

Advertising

Corriere dello Sport

Sarebbe stato ancheun periodo: agosto 2022. Questo contenuto è riservato agli abbonati ... Sociedad -1 - 0 BASKET - SERIE A2 19:30 JB Monferrato - UC Piacentina 83 - 67 BASKET - ...... che per fisicità, velocità e caratteristica garra uruguaiana era statocome l'... però, l'inopportuno problema al polpaccio sinistro sofferto nel derby di domenica sera con l'. Non ... Real Madrid, contro l'Espanyol Marcelo può fare la storia del club Secondo quanto riporta fichajes.net, poi, viste le voci di mercato la sua squadra ha già individuato un sostituto. Si tratta di Raul De Tomas, attaccante dell’Espanyol che ha segnato 15 gol in Liga in ...