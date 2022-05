Carla Signoris fa sorridere anche quando parla del suo disturbo agli occhi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 17 maggio 2022) Meravigliosa donna e attriceè uno degli ospiti più piacevoli di Oggi è un altro giorno. La sua leggerezza nel raccontare tutto è disarmante e fatuttiracconta deldei figli che hanno fatto delle scelte di lavoro che lei forse non avrebbe voluto per loro.è entrata in studio senzaali, si è seduta e li ha indossati, la sua bellezza non ne ha risentito ma la sua vista è di colpo migliorata, ha sorriso e ha ammesso che così la Bortone la vede bene. Dal matrimonio con Maurizio Crozza ai due figli, la carriera e le scelte, potremmo stare ore ed ore ad ascoltarla, mai banale....