Atalanta, volata a tre per l’Europa: bisogna vincere. E forse non basterà (Di martedì 17 maggio 2022) No, non è ancora finita. E sarà un sabato sera (21 maggio) da batticuore, per i tifosi della Dea. Intendiamoci: forse vale la pena ricordare, prima di iniziare a discutere di numeri, che da qualche anno stiamo mangiando caviale (così si usa dire, anche se è sempre meglio pane e salame), con l’Atalanta qualificata direttamente in Champions League per tre anni consecutivi. Non solo. Nei primi due della gestione Gasperini alla penultima giornata era sicura la qualificazione in Europa League, per non sottolineare che il quarto posto del 2016-17 non valeva purtroppo ancora la Champions. E negli anni successivi, dalla 33esima giornata nel 2018-19 l’Atalanta era già in zona Champions, addirittura seconda alla 35esima giornata nel 2019-20 e infine terza ma era già al quarto posto dalla 22esima giornata. E l’anno scorso, addirittura seconda ... Leggi su bergamonews (Di martedì 17 maggio 2022) No, non è ancora finita. E sarà un sabato sera (21 maggio) da batticuore, per i tifosi della Dea. Intendiamoci:vale la pena ricordare, prima di iniziare a discutere di numeri, che da qualche anno stiamo mangiando caviale (così si usa dire, anche se è sempre meglio pane e salame), con l’qualificata direttamente in Champions League per tre anni consecutivi. Non solo. Nei primi due della gestione Gasperini alla penultima giornata era sicura la qualificazione in Europa League, per non sottolineare che il quarto posto del 2016-17 non valeva purtroppo ancora la Champions. E negli anni successivi, dalla 33esima giornata nel 2018-19 l’era già in zona Champions, addirittura seconda alla 35esima giornata nel 2019-20 e infine terza ma era già al quarto posto dalla 22esima giornata. E l’anno scorso, addirittura seconda ...

Advertising

infoitsport : Milan, volata scudetto: ecco perché Ibrahimovic non ha giocato con l'Atalanta - andreastoolbox : #Milan, volata scudetto: ecco perché Ibrahimovic non ha giocato con l'Atalanta - Gazzetta_it : Volata Europa, quattro in corsa per Europa e Conference League #SerieA - VELOSPORT1960 : - sportli26181512 : Theo, una volata alla Weah. E i compagni lo osannano: 'Nemmeno Messi...': Theo, una volata alla Weah. E i compagni… -