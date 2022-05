“Ah, ma è lei”. In mutande e reggiseno a fare la spesa, l’attrice ci va così al supermercato (Di martedì 17 maggio 2022) Incredibile provocazione da parte dell’attrice e modella, che ha deciso di sorprendere tutti mostrando con un look decisamente inusuale per andare a fare la spesa. Si è presentata in un supermercato in mutande e reggiseno, come è possibile vedere dalle foto che vi mostriamo in questo articolo. La ragazza in questione è Julia Fox e ora non si sta facendo altro che parlare di lei. Tra l’altro, la protagonista di questo gesto ha anche spiegato le ragioni ufficiali del suo comportamento sicuramente insolito. Julia Fox non ci ha pensato due volte a vestirsi così e ad apparire in mutande e reggiseno nel supermercato. Indubbiamente gli occhi di moltissimi clienti saranno caduti proprio su di lei, l’unica ad essere vestita ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Incredibile provocazione da parte dele modella, che ha deciso di sorprendere tutti mostrando con un look decisamente inusuale per andare ala. Si è presentata in unin, come è possibile vedere dalle foto che vi mostriamo in questo articolo. La ragazza in questione è Julia Fox e ora non si sta facendo altro che parlare di lei. Tra l’altro, la protagonista di questo gesto ha anche spiegato le ragioni ufficiali del suo comportamento sicuramente insolito. Julia Fox non ci ha pensato due volte a vestirsie ad apparire innel. Indubbiamente gli occhi di moltissimi clienti saranno caduti proprio su di lei, l’unica ad essere vestita ...

