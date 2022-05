Ultime Notizie – Sirio e i tetrabondi in libreria, copertina di Zerocalcare (Di lunedì 16 maggio 2022) ”E’ un libro che nasce dopo tre anni di lavoro che abbiamo fatto sui social, con la costruzione della Fondazione tetrabondi e con l’idea di cambiare il linguaggio che viene usato sulla disabilità. Il concetto di ‘bambino speciale’ è quello che viene usato di più, anche se in buona fede, per cercare di immaginare queste vite particolari e quasi eroiche di bimbi che cercano di farcela malgrado tutto ma, ci siamo resi conto, è la prima barriera anche pietosa che crea un muro con la disabilità. Un bambino speciale diventa un bambino diverso dagli altri e dietro a lui crea una mamma coraggio, un meccanismo per cui sembriamo predestinati a una vita di martirio, soli”. Lo dice all’Adnkronos Valentina Perniciaro autrice di ‘Ognuno ride a modo suo – Storia di un bambino irriverente e sbilenco’ (Rizzoli), in cui racconta la storia del figlio Sirio che malgrado ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) ”E’ un libro che nasce dopo tre anni di lavoro che abbiamo fatto sui social, con la costruzione della Fondazionee con l’idea di cambiare il linguaggio che viene usato sulla disabilità. Il concetto di ‘bambino speciale’ è quello che viene usato di più, anche se in buona fede, per cercare di immaginare queste vite particolari e quasi eroiche di bimbi che cercano di farcela malgrado tutto ma, ci siamo resi conto, è la prima barriera anche pietosa che crea un muro con la disabilità. Un bambino speciale diventa un bambino diverso dagli altri e dietro a lui crea una mamma coraggio, un meccanismo per cui sembriamo predestinati a una vita di martirio, soli”. Lo dice all’Adnkronos Valentina Perniciaro autrice di ‘Ognuno ride a modo suo – Storia di un bambino irriverente e sbilenco’ (Rizzoli), in cui racconta la storia del figlioche malgrado ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - ruslandzhebr : RT @ASRomaFemminile: ?? Valeria Pirone ha partecipato a sei gol nelle ultime tre presenze di Serie A: tre reti e tre assist. ?? Ecco tutti… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Scudetto, premiazione pronta al Mapei e al Meazza: La Serie A è entrata nella sua settimana de… - TuttoASRoma : FEMMINILE I complimenti di “FriedkinGroup” per la splendida stagione (DOCIAL) - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP NEWS – Indizio #RenatoSanches? Parla #Messias #ACMilan #SempreMilan -