Ultime Notizie Roma del 16-05-2022 ore 18 | 10

(Di lunedì 16 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno nuovamente gli After in apertura l’ingresso di Svezia e Finlandia nella nato Nerone con conseguenze di vasta portata dice il viceministro degli Esteri Russo e il Cremlino sottolinea che non rafforzerà la sicurezza Europea per la premier finlandese invece la minaccia nucleare è seria Helsinki non può più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli domani in attesa la decisione della Svezia oggi al via le esercitazioni nato in Estonia con i soldati di 10 paesi tra cui Svezia Finlandia Stati Uniti e Gran Bretagna anche in Italia proseguono le esercitazioni in Sardegna a Bruxelles riunione dei ministri degli esteri del resto il no sulle Margot al petrolio Russo è il presidente dell’Ucraina zielinski dice che sono in corso negoziati per far uscire le persone da ...