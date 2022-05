Ulivieri: “Napoli fuori dalla lotta Scudetto per ragioni non tecniche…” (Di lunedì 16 maggio 2022) Ulivieri: ''Insigne? Come valore tecnico non era come Baggio, Totti e Del Piero ma nell'immaginario di Napoli ha lo stesso valore'' A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Queste le sue parole: "Insigne? Come valore tecnico non era come Baggio, Totti e Del Piero ma nell'immaginario di Napoli ha lo stesso valore. Inter e Milan per lo Scudetto? A parte le ultime partite, il Napoli aveva tutte le carte in regola per concorrere per il titolo ma ha buttato dei punti in casa con Spezia o Empoli, così come nel ritorno con l'Empoli. Poi è successo quello che è successo, viene raccontato che sarebbero bastate tre merende per riassettare la squadra, per fare una sintesi. Probabilmente la ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 16 maggio 2022): ''Insigne? Come valore tecnico non era come Baggio, Totti e Del Piero ma nell'immaginario diha lo stesso valore'' A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Queste le sue parole: "Insigne? Come valore tecnico non era come Baggio, Totti e Del Piero ma nell'immaginario diha lo stesso valore. Inter e Milan per lo? A parte le ultime partite, ilaveva tutte le carte in regola per concorrere per il titolo ma ha buttato dei punti in casa con Spezia o Empoli, così come nel ritorno con l'Empoli. Poi è successo quello che è successo, viene raccontato che sarebbero bastate tre merende per riassettare la squadra, per fare una sintesi. Probabilmente la ...

