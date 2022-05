Tamara de Lempicka | la pittrice dell’Art Déco dal gusto glamour

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022)de(16 maggio 1898 – 18 marzo 1980) è stata unapolacca, attiva in Francia e negli Stati Uniti. Cresce in un ambiente aristocratico dove coltiva l’amore per le arti e inizia a dipingere a dieci anni con un ritratto dedicato alla sorella. Dopo gli studi in un collegio svizzero, trascorre un periodo in Italia, dove scopre il Rinascimento e ne rimane estasiata. E’ nota in tutto il mondo per i suoi ritratti Artdell’aristocrazia dei primi anni del Novecento e per i suoi caratteristici nudi stilizzati. Lo stile didecomincia a prendere forma Dopo la morte del padre, trascorre qualche anno con la nonna e insieme a lei compie il primo importante viaggio in Italia, nel 1907, per poi trasferirsi a San Pietroburgo. Nella città russa conosce e ...